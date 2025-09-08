

وكالات

فرضت السلطات المحلية في إسطنبول حظرا شاملا على المظاهرات والتجمعات العامة في 6 أقضية حتى 10 سبتمبر، مع استعداد النائب السابق جورسل تكين وأعضاء لجنة مؤقتة عيّنتها المحكمة لتولي إدارة فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة.

جاء القرار بعد رفض القيادة السابقة للحزب للخطوة ودعوتها أنصارها إلى التظاهر.

كما أتى بعدما ألغت محكمة مدنية في 2 سبتمبر نتائج مؤتمر الحزب الذي جرى في أكتوبر 2023 وأسفر عن انتخاب أوزجور تشيليك رئيسا لفرع اسطنبول، بدعوى وجود مخالفات انتخابية ورشى مالية، وفقا لروسيا اليوم.

أقالت المحكمة تشيليك وإدارته وعيّنت تكين على رأس لجنة انتقالية، ما أثار خلافا داخليا، إذ أعلن زعيم الحزب أوزغور أوزال فصل تكين من صفوف الحزب لقبوله بالقرار.

بدوره، أفاد وزير الداخلية علي يرلي كايا، أن الدولة لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ساحة استفزاز، مؤكدا ألا أحد فوق القانون.

وشدد والي إسطنبول داوود غُل على أن اللجنة المؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات محذرا من عقوبات قانونية بحق من يعطل عملها.

في المقابل، وصف تشيليك المـُبعد بقرار المحكمة، المقر الحزبي أنه "بيت الشعب"، معتبرا دخول الأعضاء إليه حقا طبيعيا.

بينما قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية علي ماهر باشارير، إن الشرطة طوقت المبنى ومنعت الدخول والخروج، واصفا الوضع أنه انقلاب كامل.

يذكر أن أجواء المقر تشهد توترا متزايدا مع استعداد تكين لدخوله برفقة اللجنة المؤقتة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كان المؤتمر الملغى قد شهد منافسة حادة بين أوزجور تشيليك، المدعوم من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وجمال جان بولات، الذي حظي بدعم غير مباشر من زعيم الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو.