وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت بوجوب ضمان توفير غذاء كاف للأسرى الفلسطينيين بعد التماس تقدمت به جمعيتان حقوقيتان.

وأشارت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني "واي نت"، إلى أن هيئة القضاة قررت بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أن توفير الطعام للمعتقلين الفلسطينيين بالشكل الحالي لا يضمن الامتثال للمعايير القانونية بشكل كاف.

وفي أبريل 2024، قدمت جمعية حقوق المواطن ومنظمة "غيشا" التماسا إلى المحكمة من أجل تزويد المعتقلين الفلسطينيين بكميات كافية من الطعام للحفاظ على صحتهم.

وأكدت العريضة، أن شهادات مختلفة تُظهر أن مصلحة السجون الإسرائيلية تمارس سياسة التجويع بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت العريضة، أن معتقلين فلسطينيين أُطلق سراحهم شهدوا بمعاناتهم من جوع شديد ومستمر، فضلا عن رداءة الطعام المقدم إليهم، مؤكدة أن سياسة تقليص الطعام تُعد تجويعا واحتجازا تحت التعذيب، وتخالف القانونين الإسرائيلي والدولي.

وتعليقا على القرار القضائي، توعّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بأن مصلحة السجون لن توفر سوى الحد الأدنى من الطعام للسجناء الفلسطينيين.