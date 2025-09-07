إعلان

ساعر: الحرب قد تنتهي إذا أطلقت حماس سراح الأسرى وتخلت عن سلاحها

11:13 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

جدعون ساعر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدًا إذا أُطلق سراح الأسرى وتخلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن سلاحها، بحسب زعمه.

وأضاف ساعر، أن "السلام مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه إلا بتفاهمات ثنائية. أما الاعتراف بدولة فلسطينية من دول أخرى لا يُقرب السلام"، بحسب وصفه.

وبينما بدأ الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون، عبر استهداف المباني متعددة الطبقات في مدينة غزة، تشير التقديرات إلى وجود 48 أسيرًا إسرائيليًا بغزة، منهم 20 أحياء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جدعون ساعر الحرب في غزة حركة حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إعمار تكشف تفاصيل مشروع البحر الأحمر: 900 مليار جنيه اسثمارات متوقعة
15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم