ساعر: الحرب قد تنتهي إذا أطلقت حماس سراح الأسرى وتخلت عن سلاحها

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدًا إذا أُطلق سراح الأسرى وتخلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن سلاحها، بحسب زعمه.

وأضاف ساعر، أن "السلام مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه إلا بتفاهمات ثنائية. أما الاعتراف بدولة فلسطينية من دول أخرى لا يُقرب السلام"، بحسب وصفه.

وبينما بدأ الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون، عبر استهداف المباني متعددة الطبقات في مدينة غزة، تشير التقديرات إلى وجود 48 أسيرًا إسرائيليًا بغزة، منهم 20 أحياء.