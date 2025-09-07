إعلان

مايكروسوفت تعلن انقطاع كابلات إنترنت بحرية دولية في البحر الأحمر

09:55 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

كابل بحرى

وكالات

أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم الأحد عبر موقعها الإلكتروني، انقطاع عدة كابلات إنترنت بحرية دولية في البحر الأحمر.

وأفادت الشركة، بأن هناك بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا بسبب انقطاعات كابلات في البحر الأحمر.

وقالت مايكروسوفت، إن منطقة الشرق الأوسط "قد تشهد زيادة في زمن الوصول بسبب انقطاعات في الألياف الضوئية تحت الماء في البحر الأحمر". ولم تُفصّل الشركة الأمر فورًا، إلا أنها أكدت أن حركة الإنترنت التي لا تمر عبر الشرق الأوسط "لم تتأثر".

وفي السياق ذاته، قالت منظمة "نت بلوكس"، التي تراقب الوصول إلى الإنترنت، إن "سلسلة من انقطاعات الكابلات البحرية في البحر الأحمر أدت إلى تدهور اتصال الإنترنت في عدة دول"، من بينها الهند وباكستان.

