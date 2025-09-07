كيريل دميترييف: بوتين وترامب سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة

أبرز ما حدث في قمة ألاسكا بين بوتين وترامب



وكالات

أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وكتب دميترييف في منشور له على منصة "إكس": "ستالين وروزفلت وتشرشل فازوا بالحرب العالمية الثانية، بوتين وترامب سيمنعان الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف دميترييف صورتين إلى منشوره، الأولى بالأبيض والأسود، تظهر الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، والرئيس الأمريكي الثاني والثلاثين فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، كما يتضمن المنشور صورة ملونة لبوتين وترامب.

ويتضمن المنشور أيضا أيقونات تمثل العلمين الروسي والأمريكي، بالإضافة إلى حمامة السلام.

يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ناقشا خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس الماضي سبل تسوية النزاع الأوكراني، حيث وصف كلا الزعيمين الاجتماع بالإيجابي.

وأعرب بوتين بعد القمة عن إمكانية الوصول إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا مهتمة بأن تكون التسوية طويلة الأمد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إن هناك اتفاقا مع ترامب على إجراء اتصالات هاتفية بينهما عندما تقتضي الضرورة ذلك، وفقا لروسيا اليوم.