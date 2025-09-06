عائلات الأسرى: بيان حماس يشير لغياب الرؤية لدى حكومة نتنياهو

وكالات

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإرسال فريق التفاوض فورا لمباحثات إنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

وأوضحت عائلات الأسرى، أن بيان حركة المقاومة الفلسطينية حماس يشير لغياب الرؤية لدى حكومة نتنياهو التي لم تجب على رد حماس للوسطاء، مؤكدة أن غريزة نتنياهو للبقاء لا يمكنها التغلب على حاجة عودة الأسرى ومنع موت غير ضروري.

وطالبت عائلات الأسرى، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقبول الاتفاق الذي ردت عليه حماس بالإيجاب والتفاوض فورا.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، تجديد التزامها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أغسطس الماضي.

وأكدت الحركة في بيان أنها منفتحة على أي أفكار أو مبادرات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا شاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية دون شروط.

وأضافت حماس أنها مستعدة لبحث تبادل أسرى حقيقي عبر مفاوضات جدية من خلال الوسطاء.

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس استؤنفت خلال الأيام الأخيرة بعد انقطاع استمر عدة أسابيع، وحذّر المسؤولون الأمريكيون الحركة من أن مقتل أي من الأسرى المحتجزين سيقابل بتصفية فورية لقياداتها في الخارج.

كما أوضح الجانب الأمريكي لحماس أنه لن يعرقل تقدم الجيش الإسرائيلي داخل مدينة غزة في إطار عملياته العسكرية الجارية.