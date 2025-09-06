لبنان: لم نلتزم بالورقة الأمريكية.. وليس هناك مدّة زمنية لحصر السلاح

وكالات

أكد وزير التنمية الإدارية اللبناني فادي مكي أن الجميع رحب ووافق على خطة الجيش، مشيرا إلى أن بيان مجلس الوزراء أمس وحدّ جميع الأطراف".

وقال الوزير مكي، في تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية نشرته اليوم السبت: "لست مصطفًا مع أحد ولا أخذ الأوامر من أحد"، مؤكدًا أنهم "لم يلتزموا بالورقة الأمريكية بل بالأهداف"، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك مدّة زمنية لحصر السلاح.

وانسحب خمسة وزراء مرتبطين بحزب الله من جلسة لمجلس الوزراء اللبناني عقدت أمس وذلك احتجاجًا على خطط نزع سلاح الحزب.

وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أعلن أن مجلس الوزراء استمع خلال الجلسة، إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرر الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات سرية.

يشار إلى أنه في مطلع شهر أغسطس الماضي، وافقت حكومة الرئيس نواف سلام على اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة يدعو إلى نزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان بالكامل بحلول نهاية العام، وبموجب الخطة، سيتم تسليم جميع الأسلحة إلى الدولة.

وأصر حزب الله على أنه لن ينزع سلاحه إلا بعد أن توقف إسرائيل الهجمات في لبنان وتكمل انسحابها من الجنوب، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل ضرب الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي، مع الإبلاغ عن حوادث مميتة في الأيام الأخيرة.

ونزع السلاح جزء من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد بشكل غامض فقط بانسحاب تدريجي للقوات.