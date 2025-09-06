أفغانستان: انتهاء عمليات البحث عن ناجين من زلزال كونر ومصرع 2204 شخصًا

وكالات

أعلن حاكم ولاية كونر الأفغانية مولوي قدرة الله، انتهاء عملية البحث عن ناجين من الزلزال الذي ضرب ولاية كونار شرقي البلاد، موضحا أن عدد القتلى بلغ 2204 والمصابين نحو 4000.

وأشار قدرة الله في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن هناك قرى دمرت بالكامل، لافتا إلى أن بلاده تواجه نقصا حادا في الخيام والمأوى للنازحين.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة ولاية كونار شرقي أفغانستان ومناطق حدودية مع باكستان، يوم الاثنين الماضي، إذ شعر به مئات آلاف السكان امتدادا من العاصمة الأفغانية كابل وحتى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ومازالت عمليات الإنقاذ مستمرة في إقليم كونار، حيث يتواصل انتشال الجثث من أسفل الأنقاض، وتكافح وكالات الإغاثة للوصول إلى المناطق الجبلية النائية التي أغلقتها الانهيارات الأرضية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية، أن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق أفغانستان الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكان مركز الزلزال بالقرب من جلال آباد بإقليم ننجارهار، ووقع على عمق 13 كيلومترا.