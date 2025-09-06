إعلان

تمهيدًا لقصفها.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء عمارة الرؤيا في غزة

12:55 م السبت 06 سبتمبر 2025

جيش الاحتلال

وكالات

أمر الجيش الإسرائيلي سكان عمارة الرؤيا والخيام المجاورة لها في مدينة غزة بالإخلاء فورًا تمهيدًا لقصف المبنى بذريعة وجود بنى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيه أو بجانبه.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بمدينة غزة بسرعة الإخلاء من دون تفتيش مع إعلانه توسيع "المناورة البرية" بالمدينة ضمن عملية "عربات جدعون 2" الهادفة لاحتلال المدينة بالكامل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان نشره على منصة إكس- منطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع "منطقة إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل"، حسب زعمه.

وكان جيش الاحتلال قصف أمس برج المشتهى في مدينة غزة مما أدى إلى تدميره بالكامل.




جيش الاحتلال غزة
