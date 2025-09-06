تمهيدًا لقصفها.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء عمارة الرؤيا في غزة

وكالات

أمر الجيش الإسرائيلي سكان عمارة الرؤيا والخيام المجاورة لها في مدينة غزة بالإخلاء فورًا تمهيدًا لقصف المبنى بذريعة وجود بنى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيه أو بجانبه.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بمدينة غزة بسرعة الإخلاء من دون تفتيش مع إعلانه توسيع "المناورة البرية" بالمدينة ضمن عملية "عربات جدعون 2" الهادفة لاحتلال المدينة بالكامل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان نشره على منصة إكس- منطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع "منطقة إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل"، حسب زعمه.

وكان جيش الاحتلال قصف أمس برج المشتهى في مدينة غزة مما أدى إلى تدميره بالكامل.







