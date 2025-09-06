إعلان

الصين تنضم إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

10:25 ص السبت 06 سبتمبر 2025

الصين

وكالات

وافقت الصين على الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدة أنه يتطابق مع موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيان كون، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن بلاده تدعم جميع الجهود الرامية إلى التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق حل شامل وعادل ونهائي ودائم للقضية الفلسطينية.

ومن جانبها، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين يوم 22 سبتمبر، لتعيد بذلك إحياء عملية تم تعليقها هذا الصيف.

وإعلان نيويورك هو ثمرة لمؤتمر دولي عقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي دعت إليه السعودية وفرنسا، ويتبنى الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، واعترفت على إثره دول عدة بدولة فلسطينية.




الصين نيويورك وزارة الخارجية الصينية
