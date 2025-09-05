تمهيدا لقصفه.. إسرائيل تنذر وتأمر بإخلاء برج مكة غرب غزة

وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارًا وأمرًا بإخلاء برج مكة السكني قرب دوار أبو مازن غربي مدينة غزة تمهيدًا لقصفه.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن سكان غرب مدينة غزة تلقوا، اتصالات هاتفية، من الجيش الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء برج مكة تمهيداً لقصفه.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف عنيف، برج المشتهى الشاهق غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتصاعد سحب كثيفة من الدخان والركام.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا لمبان وأبراج سكنية في مدينة غزة، قال "إنه سيستهدفها خلال الأيام المقبلة، في إطار توسيع عملياته العسكرية في مدينة غزة".

وذكر إعلام عبري أن الجيش وجه تحذيرات إلى سكان أبراج أخرى لإخلائها، تمهيدا لقصفها، ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد عسكري متواصل تشهده مدينة غزة منذ عدة أسابيع، إذ تكثف إسرائيل غاراتها الجوية والمدفعية على مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم من حجم الدمار والخسائر البشرية.

وفي ذات السياق، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن بلاده فتحت أبواب الجحيم في غزة، في إشارة إلى اتساع نطاق العمليات العسكرية الجارية في القطاع.

وأوضح كاتس في تصريحات له، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرًا بإخلاء مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة المبنى أو توقيت تنفيذ العملية العسكرية المرتقبة ضده.

ومن جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن شريط الأسير تذكير مؤلم بأن إسرائيل مجبرة على العودة لمفاوضات الصفقة.