نتنياهو يرد على حماس: لن يثنينا أي مقطع دعائي عن تحقيق أهدافنا

وكالات

رد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مقطع فيديو نشرتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة بعنوان "الوقت ينفد".

وقال مكتب نتنياهو، خلال بيان له، اليوم الخميس، " لن يثنينا أي مقطع دعاية شرير ولن يحيدنا عن عزمنا وعلى تحقيق أهدافنا"، مضيفا "رئيس الحكومة يؤكد مرة أخرى أن الحرب يمكن أن تنتهي فورا بالشروط التي وضعتها إسرائيل".

وأكد المكتب، أن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، هي إعادة جميع الأسرى، ونزع السلاح من حركة حماس، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية.

وكان ظهر في الفيديو الذي نشرته حماس صباح اليوم، الأسير الإسرائيلي جاي دلال، داخل مركبة متجولة في شوارع غزة يوم الخميس الماضي بتاريخ 28 أغسطس، معبرا عن ظروف من بقائه على قيد الحياة بعد 22 شهرًا من الأسر وسط أوضاع قاسية نتيجة تصاعد القصف الإسرائيلي ونقص الطعام والماء والغاز والكهرباء في ظل استمرار الحصار، وفقا لوكالة "شهاب" للأنباء.

وقال دلال: "أنا وباقي الأسرى ومليونا مواطن من سكان القطاع نواجه هذه الصعوبات كل يوم"، معبرا بسخرية عن الإهمال الإسرائيلي: "شكرًا لك يا نتنياهو أن سمحت لنا أخيرًا بتناول الخبز وبعض الجبن والاندومي، شكرا أن منحتنا الطاقة لنبقى على قيد الحياة، في الوقت الذي يتواجد ابنك في ميامي يتمتع باللحوم المشوية".

وأضاف الأسير الإسرائيلي أنه يشعر بالرعب من خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، مؤكّدًا أن مجاهدي القسام أبلغوه بعدم تحركهم من المدينة، وأن الأسرى سيظلون في مكانهم رغم الهجوم، محذرًا من وفاة أكثر من 8 من زملائه الأسرى.

واختتم : "اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش الذين يكذبون طوال الوقت ولا يريدون أن نعود إلى البيت".