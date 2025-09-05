حماس: إعلان كاتس تصعيد العمليات بغزة اعتراف علني بارتكاب جرائم إبادة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تصعيد العمليات بغزة تحد للقوانين الدولية واعتراف علني بارتكاب جرائم إبادة وتهجير قسري.

ودعت الحركة في بيان لها، مجلس الأمن الدولي والقضاء الدولي إلى التحرك فورا للجم مجرمي الحرب قادة الاحتلال ومحاسبتهم.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أشار إلى أن بلاده فتحت أبواب الجحيم في غزة، في إشارة إلى اتساع نطاق العمليات العسكرية الجارية في القطاع.

وأوضح كاتس، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرًا بإخلاء مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة المبنى أو توقيت تنفيذ العملية العسكرية المرتقبة ضده.