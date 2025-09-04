أكسيوس: مبعوث ترامب يلتقي مسؤولين قطريين في باريس

القاهرة- مصراوي

التقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، مع مسؤولين قطريين في العاصمة الفرنسية باريس، لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح أسرى بما يمهّد لإنهاء الحرب في غزة، وفقاً لمصدرين مطلعين على سير المحادثات لأكسيوس.

وذكرت المصادر لأكسيوس، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أجرى أمس محادثات هاتفية مع مسؤولين قطريين ومع ويتكوف لبحث الملف ذاته.

لكن أحد المصادر أوضح أن المفاوضات ما زالت متعثرة، قائلاً: "حتى الآن لم يحدث أي تقدم يُذكر، ويرجع ذلك أساساً إلى الموقف الإسرائيلي".

في المقابل، نقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "لا يوجد تحرك أمريكي مؤثر، وحماس لا تُظهر مرونة كافية في الوقت الراهن، ولا أحد يمتلك حلاً سحرياً يغير المعادلة في هذه المرحلة".