زيلينسكي لـ"ترامب": روسيا ترفض السلام ويجب إجبارها

وكالات

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عن الاجتماع الموسع الذي عقد، الخميس، مع رؤساء دول وحكومات "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، بحضور عدد من المسؤولين في أوروبا، إن الجميع يتفقون على أن روسيا ترفض أي مبادرة سلام.

وأضاف زيلينسكي، "سنبحث خلال الأيام المقبلة كيف يتم نشر القوات الأوربية لحمايتنا، وجيش أوكراني قوي وهو الأساس لأي ضمانات أمنية"، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة تعزيز وتقوية القدرات العسكرية والتصنيع العسكري في أوكرانيا بالتعاون مع أوروبا.

وأكد الرئيس الأوكراني، أنه جاري العمل على طرق مختلفة من أجل دعم أوكرانيا، والمشاركة في ضمانات أمنية على المدى الطويل، مضيفًا " نريد حماية حقيقية من قبل الشركاء فيما يتعلق بالبنية التحتية وناقشنا نشر قوات حفظ السلام".

وأشار زيلينسكي، إلى أنه شدد خلال اتصالا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أنه يجب إجبار روسيا على السلام، ومواصلة الضغط عليها، مؤكدًا أن بلاده تريد أن يكون هناك ضمانات أمنية تمر عبر مختلف البرلمانات لإضفاء الصبغة القانونية.

واختتم زيلينسكي، "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ضمن ضماناتها الأمنية، ونريد عقد لقاء ثلاثي بحضور وبوتين وترامب".