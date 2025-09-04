إعلان

عبد العاطي ونظيره المغربي يناقشان تطورات القضية الفلسطينية

04:31 م الخميس 04 سبتمبر 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

وكالات

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج محادثات مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، على هامش اجتماعات الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الخميس.

وخلال اللقاء، أكد الوزيران تطلعهما لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستثمار الفرص المتاحة لتدشين شراكات ناجحة ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز من المصالح المشتركة.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، فضلا عن الجهود المشتركة لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، ودور الاتحاد الأفريقي في معالجة قضايا القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية.

