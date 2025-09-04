بينهم نساء وأطفال.. مصرع 29 شخصا إثر غرق قارب في نيجيريا



وكالات

أعلنت وسائل إعلام نيجيرية، مقتل 29 شخصا في بلدة جوساوا في دائرة مالالي إثر غرق قارب، وذلك نقلا عن رئيس وكالة الطوارئ بولاية النيجر الحاج عبد الله بابا-آراه.

ونقلت صحيفة Guardian Nigeria عن رئيس وكالة الطوارئ قوله: "إن الحادث وقع الثلاثاء في حوالي الساعة 11:30 صباحًا"، مضيفًا أن القارب كان يحمل 90 راكبًا بما يشمل النساء والأطفال".

وأشار إلى أن القارب انطلق من تونغان سول في دائرة شاجونو مع 90 شخصًا على متنه وكان متجها إلى دوجا لزيارة تعزية.

وأكد أنه تم انتشال 29 جثة مع إنقاذ 50 شخصا على قيد الحياة بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وبحسب رئيس وكالة الطوارئ يُعتقد أن الحمل الزائد والاصطدام بجذع الشجرة هما سببا الحادث، وفقا لروسيا اليوم.