منظمة أمريكية يهودية: سموتريتش يواصل دفع إسرائيل إلى الهاوية

وكالات

قالت منظمة "جيه ستريت" الأمريكية اليهودية، الأربعاء، أن خطط وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لضم الضفة الغربية تهدد الديمقراطية الإسرائيلية وتقوض فرص السلام.

وأكدت المنظمة الأمريكية اليهودية، على أن سموتريتش يواصل دفع إسرائيل إلى الهاوية، موضحة أن مشروع ضم الضفة يهدف لمنع الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.

وحذّرت المنظمة الأمريكية اليهودية، من أن مشروع ضم الضفة يضعف العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ويعمق عزلة إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه مؤمن بأن فرض السيادة على أجزاء من قطاع غزة سيتم قبل فرضها على الضفة الغربية.