مسؤول إسرائيلي: نتوقع وصول أسطول الصمود العالمي يوم الخميس

وكالات

قال موقع "واللا" العبرية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال يتوقع وصول أسطول الصمود إلى المنطقة الخميس في يوم الغفران.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن سلاح البحرية وجهات أخرى بالمنظومة الأمنية في حالة استعداد لأي تطور بشأن الأسطول.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن أكثر من 50 سفينة من أسطول الصمود دخلت نطاق اعتراض إسرائيل، مؤكدة أن القيادة السياسية الإسرائيلية وجهت بعدم السماح لسفن الأسطول بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف.

وأضافت الهيئة، أن سلاح البحرية يواصل استعداداته للسيطرة على سفن الأسطول في عرض البحر، مشيرة إلى أن التحضير جار لنقل النشطاء إلى سفينة حربية كبيرة نظرًا لعدد السفن الكبير في الأسطول.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه سيتم سحب سفن الأسطول إلى ميناء أسدود مع احتمال إغراق بعضها في البحر.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أمس الاثنين، بأن إسرائيل تستعد للسيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي، المتوقع وصوله إلى سواحل قطاع غزة خلال 4 أيام.

وأسطول الصمود العالمي هو عبارة عن ائتلاف من القوارب المحملة بالإمدادات الإنسانية والتي تقل نشطاء من عشرات الدول.

ويقول منظمو الأسطول إن هدفه "كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة بحراً، وفتح ممر إنساني، وإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".