إعلان

ترامب عن الشرق الأوسط: إمّا أن يهدأ أو سيتدخل الجيش الأمريكي

كتب : مصراوي

06:16 م 30/09/2025

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد ترامب في كلمته خلال اجتماع لكبار جنرالات القادة العسكريين في الجيش الأمريكي، أن واشنطن ستسوي الوضع في الشرق الأوسط وهو في الواقع أمر صعب كثيرا، مضيفا "سنقوم بتأسيس مجلس للسلام بشأن قطاع غزة".

وأوضح ترامب، أن إدارته ستراقب الجزء المتقلب من العالم في الشرق الأوسط وستعمل على إبقائه هادئا حتى لا يضطر الجيش الأمريكي للتدخل، مشيرا إلى أنه "نريد أن نبقي جيشنا لأمور أخرى غير التدخل في الشرق الأوسط".

وشدد ترامب، على أنه لا يريد أن يخوض الجيش الأمريكي حروبا لكن إذا اضطر لذلك فسيصبح القوة القتالية الأكثر فتكا في العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة الشرق الأوسط الجيش الأمريكي قطاع غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر: سعر موحد للكيلووات بالعدادات الكودية من بداية الاستهلاك بهذه المباني
تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم