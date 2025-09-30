ترامب عن الشرق الأوسط: إمّا أن يهدأ أو سيتدخل الجيش الأمريكي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد ترامب في كلمته خلال اجتماع لكبار جنرالات القادة العسكريين في الجيش الأمريكي، أن واشنطن ستسوي الوضع في الشرق الأوسط وهو في الواقع أمر صعب كثيرا، مضيفا "سنقوم بتأسيس مجلس للسلام بشأن قطاع غزة".

وأوضح ترامب، أن إدارته ستراقب الجزء المتقلب من العالم في الشرق الأوسط وستعمل على إبقائه هادئا حتى لا يضطر الجيش الأمريكي للتدخل، مشيرا إلى أنه "نريد أن نبقي جيشنا لأمور أخرى غير التدخل في الشرق الأوسط".

وشدد ترامب، على أنه لا يريد أن يخوض الجيش الأمريكي حروبا لكن إذا اضطر لذلك فسيصبح القوة القتالية الأكثر فتكا في العالم.