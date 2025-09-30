ترامب: أنهيت 8 حروب كبرى في 8 أشهر وأستحق نوبل للسلام

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نجاح خطته لإنهاء الحرب في غزة سيكون بمثابة إنهاء لعدة حروب أخرى، محذرًا من أن حركة "حماس" ستواجه وضعًا صعبًا للغاية إذا رفضت المقترح.

وأكد ترامب خلال كلمة له اليوم الثلاثاء، أنه أعاد بناء الجيش الأمريكي ليصبح الأقوى في العالم، وأنه سيواصل تعزيز قدراته ليكون أكثر قوة وصرامة، مشيرًا إلى أن نسبة التجنيد تجاوزت 95%. وأضاف أن الولايات المتحدة باتت تتفوق على روسيا والصين في مجال الأسلحة الفضائية بنسبة تفوق 180%.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن روسيا هددت بلاده مؤخرًا وأرسلت غواصة نووية اعتبرها "أشد الأسلحة فتكًا"، مؤكدًا أن واشنطن لا تريد استخدام القوة النووية لكنها تشعر بتهديد من قبل موسكو.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه أنهى 8 حروب كبرى خلال 8 أشهر أي منذ بدء ولايته الثانية، من بينها الحرب بين أرمينيا وأذربيجان التي استمرت 36 عامًا، مؤكدًا أنه يستحق جائزة نوبل للسلام لإنهائه ثماني حروب في ثمانية أشهر.

ولفت إلى نجاحه في تسوية نزاع الهند وباكستان، محذرًا البلدين من وقف تبادلاتهما التجارية مع واشنطن حال استمرار الحرب.

كما أعلن ترامب أنه سيعمل على جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب الدائرة بينهما.

كما قال ترامب إنه سيغير اسم الخليج الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك ليصبح "خليج أمريكا"، مشيرًا إلى أن بلاده استعادت تريليونات الدولارات وأصبحت "أمة غنية مرة أخرى".