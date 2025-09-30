إعلان

جنود إسرائيليون يحتجزون طفلين في البلدة القديمة بالخليل (فيديو)

كتب : مصراوي

04:04 م 30/09/2025

جنود إسرائيليون يحتجزون طفلين

وكالات

احتجز جنود إسرائيليون طفلين في البلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية/الحدث" الجنود الإسرائيليون وهم يمنعون المارة من التدخل، وسط تهديد أصحاب المحلات التجارية الذين حاولوا مساعدة الطفلين.

وتتزايد عمليات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وسط عمليات هدم واسعة للمنازل وتهجير السكان منها.

