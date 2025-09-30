جنود إسرائيليون يحتجزون طفلين في البلدة القديمة بالخليل (فيديو)

وكالات

احتجز جنود إسرائيليون طفلين في البلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية/الحدث" الجنود الإسرائيليون وهم يمنعون المارة من التدخل، وسط تهديد أصحاب المحلات التجارية الذين حاولوا مساعدة الطفلين.

جنود إسرائيليون يحتجزون طفلين في البلدة القديمة في #الخليل ويمنعون المارة من التدخل.. وسط تهديد أصحاب المحلات التجارية الذين حاولوا مساعدتهما#العربية pic.twitter.com/zXnwwvzYIU — العربية (@AlArabiya) September 30, 2025

وتتزايد عمليات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وسط عمليات هدم واسعة للمنازل وتهجير السكان منها.