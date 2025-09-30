أردوغان يشيد بجهود ترامب لوقف إراقة الدماء في غزة

وكالات

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الجهود والقيادة التي أظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إراقة الدماء في غزة وضمان وقف إطلاق النار".

وفي تدوينة على حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية، قال أردوغان إن "تركيا ستواصل المساهمة في عملية إقامة سلام عادل ودائم يقبله الجميع".

وأعلن البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.