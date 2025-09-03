إعلام عبري: اعتقال متظاهرين أضرما النار قرب منزل نتنياهو

وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بأن متظاهرين إسرائيليين يغلقون الشارع الرابط بين القدس وتل أبيب في إطار الاحتجاجات الشعبية.

وأشارت التقارير، إلى أن متظاهرون توجهوا إلى قرب مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل.

وأعلنت القناة 12 العبرية، اعتقال شخصين بشبهة إضرام النار قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس صباح اليوم.

وذكرت القناة العبرية، أنه منذ صباح اليوم احتشد متظاهرون أمام منازل وراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في مسيرة احتجاجية تحت شعار "أوقفوا الحرب وأعيدوا الجميع إلى ديارهم".