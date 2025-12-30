إعلان

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الروسي

كتب : مصراوي

04:58 م 30/12/2025

الملك سلمان بن عبد العزيز وبوتين

الرياض- (د ب أ)

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتم الإفصاح عن فحواها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي تسلم الرسالة خلال لقائه في مقر الوزارة بالرياض سفير روسيا لدى المملكة، سيرجي كوزلوف.

وأضافت "واس" أن وليد الخريجي استعرض مع السفير سيرجي كوزلوف خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة حيالها.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زار موسكو في يوليو/تموز الماضي، حيث أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الروس حول العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية والدولية.

الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

