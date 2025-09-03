بحضور بوتين.. الصين تستعرض أسلحتها الجديدة في عرض عسكري ضخم

بكين - (د ب أ)

عرضت الصين مجموعة من الأسلحة الجديدة اليوم الأربعاء في العرض العسكري الضخم، بمناسبة الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وحظيت الطائرات المقاتلة بدون طيار بشكل خاص، باهتمام واسع، وخلال العرض العسكري في بكين، نقلت شاحنات أيضا طائرات مسيرة تحت الماء على طول شارع تشانجآن (السلام الأبدي) الرئيسي، ووفقا لخبراء، يمكن للصين استخدام هذه الطائرات العملاقة، التي تشبه الطوربيدات كغوصات الشبح.

ولفت سلاح الليزر المتنقل (إل واي-1) الأنظار أيضا، ويعتقد مراقبون أن السلاح الذي يستخدم شعاع الليزر عالي الطاقة، قادر على صد أسراب من الطائرات المسيرة الصغيرة أو الصواريخ الموجهة.

ويهدف الرئيس الصيني شي جين بينج إلى إظهار مدى التقدم الذي وصلت إليه معدات جيشه للعالم وأيضا لضيوفه المميزين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وكان الجيش قد أعلن بالفعل عن خطط لعرض أنظمة جديدة، تم إنتاجها بشكل حصري في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت بكين طائرة "الجناح المخلص" وهي طائرة بدون طيار، يمكن أن تدعم الطائرات المقاتلة المأهولة بالبشر في العمليات أو تنفيذ مهام الاستطلاع.

ومن الممكن التحكم فيها من طائرة قيادة، مثل الطائرات المقاتلة (جيه-20) وهي أول مقاتلة شبح صينية، يتم تطويرها محليا.

كما تم أيضا عرض صواريخ فرط صوتية خلال العرض العسكري.







