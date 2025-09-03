إعلان

الأمم المتحدة: الحوثيون احتجزوا 19 موظفا أمميا بمداهمات في صنعاء

08:11 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الحوثيين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، أن ما لا يقل عن 19 من موظفيها احتجزوا على يد الحوثيين خلال مداهمات استهدفت مكاتبها في صنعاء.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن 18 من المحتجزين هم موظفون يمنيون، بينما أحدهم موظف دولي، مطالبا بالإفراج عنهم جميعا فورا.

ووفقا لدوجاريك، فإن المداهمات طالت مكاتب وكالات الغذاء والصحة والطفولة في صنعاء، مطالبا الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع الموظفين.

وجاءت مداهمات الأحد لمكاتب وكالات الغذاء والصحة والطفولة التابعة للأمم المتحدة في صنعاء، بعد أيام من مقتل رئيس وزراء الحوثيين أحمد الرحوي وعدد من الوزراء في غارة جوية إسرائيلية نفذت يوم الخميس الماضي.

وقال دوجاريك، إن الحوثيين كانوا قد احتجزوا سابقا 23 موظفا من الأمم المتحدة، وما زال بعضهم رهن الاعتقال منذ عام 2021.

وأضاف أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، أنهى للتو زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث التقى كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبدالسلام وممثلين عن المجتمع الدبلوماسي.

وأشار إلى أن المبعوث جدد إدانة الأمم المتحدة الشديدة لعمليات الاحتجاز والاقتحام القسري لمكاتبها، محذرا من أن هذه الإجراءات الحوثية تعرض بشكل خطير قدرة المنظمة الدولية على إيصال المساعدات إلى الشعب اليمني، الذي يعد الأفقر في العالم العربي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحوثيون لأمم المتحدة نعاء كالات الغذاء لصحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان