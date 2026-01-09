إعلان

روسيا تشن هجمات مكثفة بالمسيرات على كييف

كتب : مصراوي

03:06 ص 09/01/2026

طائرات مسيرة

وجهت روسيا، الجمعة، ضربات للعاصمة الأوكرانية كييف، استخدمت فيه المسيرات، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فضلا عن اندلاع حرائق.

وأعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، أن الضربات الروسية على كييف، ليل الجمعة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

من جانبه كتب تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة على تطبيق تيليغرام أن "الغارات ‍تسببت في اندلاع حرائق في عدة أحياء في المدينة، ‌بما في ‍ذلك ‍في مبنى سكني ومركز تسوق على الضفة ‌الشرقية لنهر دنيبرو".

وأعلن سلاح الجو الأوكراني حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد تحسبا لهجوم صاروخي روسي، مشيرا إلى أن الصواريخ كانت متجهة تحديدا نحو العاصمة.

من جهته، صرح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميكولا كالاتشنيك بأن "العدو يشن هجوما مكثفا على كييف باستخدام مسيرات متفجرة".

وفي غرب البلاد، كانت مدينة لفيف هدفا لـ"ضربة صاروخية" خلال الليل، وفق ما قال رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة ماكسيم كوزيتسكي، من دون الإبلاغ عن أي إصابات.

وبحسب رئيس بلدية المدينة أندري سادوفي، تضررت "بنية تحتية حيوية" لم يحددها.

كييف وسيا وتين لحرب الروسية الأوكرانية

