سياسيون إسرائيليون من عدة أحزاب يشيدون بخطة السلام الأمريكية

وكالات

أشاد سياسيون إسرائيليون من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأحزاب المعارضة بخطة السلام المكونة من 20 نقطة والتي اقترحتها الولايات المتحدة مساء اليوم الاثنين، إذ أشاد العديد منهم بالخطة على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أساسًا جيدًا للتوصل إلى صفقة بشأن الأسرى وإنهاء الحرب.

فيما يلي ما قاله السياسيون من مختلف جوانب الطيف السياسي حتى الآن، وفق ما أوردته شبكة CNN:

ميكي زوهار، وزير الرياضة والثقافة الإسرائيلي من حزب الليكود: "إسرائيل تصنع السلام من القوة. شكرًا للرئيس ترامب، شكرًا لرئيس الوزراء نتنياهو".

يائير لابيد، زعيم حزب المعارضة "يش عتيد": "خطة الرئيس ترامب هي الأساس الصحيح لصفقة الرهائن ونهاية الحرب".

بيني جانتس، رئيس حزب أزرق أبيض: "أُشيد بالرئيس ترامب على الجهود الجبارة التي يبذلها لاستعادة رهائننا وتأمين دولة إسرائيل. والآن، حان وقت المبادرة. علينا تنفيذ خطة الرئيس... يجب ألا نُضيّع فرصة إعادة رهائننا، وحماية أمننا، وتحقيق تحوّل استراتيجي يُفضي لاحقًا إلى تطبيع أوسع. لن نسمح للسياسات التافهة بعرقلة الخطة".

يائير جولان، رئيس الحزب الديمقراطي: " إنهاء الحرب، وإعادة الأسرى، ونزع سلاح حماس، وتفكيك حكمها - كل من يرفض خطة ترامب يجب أن يكون كارهًا لإسرائيل تمامًا. سنقدم دعمًا أمنيًا كاملًا للخطة. لكننا سنفرح ونحتفل فقط عندما نرى جميع الأسرى يعودون إلى ديارهم".

وأعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.