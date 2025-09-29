إعلان

فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة

كتب : مصراوي

10:30 م 29/09/2025

ترامب والسيسي أرشيفية

وكالات

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لمصر، قائلًا إن "الرئيس السيسي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى خطة بشأن إنهاء الحرب في غزة".

وأضاف ترامب، اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "أود أن أشكر قادة العديد من الدول العربية والإسلامية على دعمهم الكبير في تطوير هذا المقترح، إلى جانب العديد من حلفائنا في أوروبا".

وافتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكره على "موافقته" على خطة السلام في غزة. لكن نتنياهو لم يُدلِ بتصريح بعد، ولم يتضح فورًا ما إذا كان قد وافق تمامًا على الاقتراح الأمريكي.

وأشار ترامب إلى أنه لا يزال يتعين على حماس الموافقة على الاتفاق، مضيفًا: "سمعت أن حماس تريد إنجاز هذا أيضًا". لكن الرئيس الأمريكي حذر من أنه من المحتمل أن ترفض حماس الاتفاق.

وهدد الرئيس الأمريكي حركة حماس من رفضها للخطة التي قدمها بشأن إنهاء حرب غزة، قائلًا: "إذا فعلوا ذلك فإن إسرائيل سوف تحظى بدعم الولايات المتحدة لمواصلة حملتها العسكرية".

ترامب يشكر السيسي خطة إنهاء حرب غزة دونالد ترامب ترامب يقدم الشكر لمصر

