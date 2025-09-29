نتنياهو: أدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووصفها بأنها "خطوة حاسمة" نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض": "أعتقد أننا اليوم نتخذ خطوة حاسمة نحو إنهاء الحرب في غزة وتهيئة المسرح لتحريك السلام بشكل دراماتيكي في الشرق الأوسط، وأعتقد أنه يتجاوز الشرق الأوسط".

وتابع: "أؤيد خطتكم لإنهاء الحرب في غزة، والتي تحقق أهدافنا الحربية. ستعيد هذه الخطة جميع أسرانا إلى إسرائيل، وتُفكك قدرات حماس العسكرية وحكمها السياسي، وتضمن ألا تُشكل غزة تهديدًا لإسرائيل مجددًا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعتقد أنه يجب علينا أن نفهم أننا نمنح الجميع فرصةً لإنجاز هذا الأمر سلميًا، وهو أمرٌ سيحقق جميع أهداف حربنا دون مزيد من إراقة الدماء"، وأضاف نتنياهو: "ولكن إذا رفضت حماس خطتك، سيدي الرئيس (ترامب)، أو إذا ادعت قبولها، ثم بذلت كل ما في وسعها لمواجهتها، فإن إسرائيل ستُنهي المهمة بنفسها".

وفي وقت سابق، افتتح ترامب مؤتمره الصحفي المشترك بشكر نتنياهو على "موافقته" على خطة السلام في غزة، كما حذر من أنه من المحتمل أن ترفض حماس الصفقة.