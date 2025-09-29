وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية، اليوم الاثنين، أن وزيرة الخارجية تقدم تنازلها النهائي عن التأشيرة الممنوحة من الولايات المتحدة احتجاجًا على القرار الأحادي الذي اتخذته واشنطن بإلغاء تأشيرة رئيس البلاد، وفق ما أوردته وكالة "بلومبرج".

وقالت الخارجية الكولومبية، إن إلغاء الولايات المتحدة تأشيرة رئيس كولومبيا انتهاك للأعراف الدبلوماسية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الكولومبية: "لن نقبل أن تملي علينا قوة أجنبية ما يحق لنا التحدث به في الاجتماعات الدولية".

وقبل يومين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي، قائلة إن القرار جاء بسبب "أفعاله المثيرة للفتنة" خلال تواجده في نيويورك.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الخطوة تعكس رفض واشنطن لأي سلوك يتعارض مع القوانين أو يهدد النظام العام أثناء الزيارات الرسمية على أراضيها.