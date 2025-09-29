مصادر إسرائيلية: مقتل جنديين وإصابة آخرين بغزة

وكالات

أعلنت مصادر إسرائيلية، مقتل جنديين إسرائيليين على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح، بعضها خطرة، جرّاء استهداف دبابة تابعة لجيش الاحتلال داخل قطاع غزة.

وفي أعقاب الحدث الأمني "الصعب"، أكدت المصادر أن الجنود القتلى والجرحى نقلوا إلى 3 مستشفيات إسرائيلية لتلقي العلاج.

وقبل قليل، أفادت مصادر إسرائيلية بأن عددًا من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية صاروخا مضادا للدروع في قطاع غزة.

ونقلت المصادر أن مروحية تابعة للجيش هبطت في مستشفى إيخلوف بمدينة تل أبيب، وعلى متنها جنود مصابون جراء هذا الحدث الأمني.