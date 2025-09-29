قادة الحزب الديمقراطي: نحث ترامب على إنهاء حرب غزة

وكالات

حثّ قادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب على بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وضمان إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

كما دعوا الرئيس ترامب إلى ممارسة ضغوط حقيقية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل القبول بإطار العمل المقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد القادة الديمقراطيون أن "الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق يعيد الأسرى ويوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة".

وقبل قليل، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، حيث بدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتركز على الخطة الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

بدوره، أعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تسوية قريبة، قائلا: "واثق من أن السلام سيتحقق في غزة قريبًا".