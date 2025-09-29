إعلان

أحد المتهمين عقيد بالجيش.. تفاصيل محاولة إشعال النار في محيط منزل نتنياهو

كتب : مصراوي

12:41 م 29/09/2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحد المتهمين عقيد بالجيش.. تفاصيل محاولة إشعال النار في محيط منزل نتنياهو

كتب- مصراوي

اتهمت النيابة العامة الإسرائيلية 4 نشطاء بإشعال صناديق لإعادة التدوير في محيط منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس، خلال يوم الاحتجاجات الوطني المطالب بالإفراج عن الأسرى.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد العقيد احتياط بجيش الاحتلال عاموس دورون، وثلاثة آخرين، بتهمة إشعال حاويات قرب منزل نتنياهو في العاصمة خلال يوم الاحتجاجات الوطني. ويواجه الأربعة تهمًا بجرائم إشعال، إضرار عمدي، تخريب متعمد لمركبة، وعرقلة سير العدالة.

وفي لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة، وُصف كيف خطط المتهمون لإشعال ست نقاط حول منزل رئيس الوزراء في شارع غزة بحي رحافيا، بهدف خلق "حلقة نار" في محيط المسكن.

وبحسب بيان النيابة، فقد نظم المتهمون أنفسهم مسبقًا، وأنشأوا مجموعة خاصة على تطبيق "سيجنال"، أجروا إحاطة مخططة، وزعوا المهام فيما بينهم، وتزودوا بمواد قابلة للاشتعال. وحملت مجموعة سيجنال التي استخدمها النشطاء اسم "ندخن معًا".

وأشارت النيابة إلى أن الحادثة وقعت في 3 سبتمبر، عند الساعة 06:29 صباحًا، وهي ذات الساعة التي بدأ فيها هجوم حركة حماس صباح 7 أكتوبر.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أضرمت النيران في خمس حاويات لإعادة التدوير بخمسة مواقع مختلفة حول منزل رئيس الوزراء، ما أدى إلى انتشار الحرائق وإلحاق أضرار بالنباتات والممتلكات، بالإضافة إلى تضرر مركبة أحد السكان. كما شكلت الحرائق خطرًا على سلامة سكان مبنى مجاور اضطروا لإخلاء منازلهم.

كما ذُكر أن المتهمين ارتدوا قبعات أثناء تنفيذ الحرائق، فيما ارتدى العقيد (احتياط) بجيش الاحتلال، دورون لحية اصطناعية لإخفاء هويته. وفي أحد مواقع الإشعال، احترقت سيارة جندي بجيش الاحتلال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة الإسرائيلية منزل نتنياهو بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- 48 جنيها.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك
قفزة تاريخية لأسعار الذهب عالميا اليوم.. ما الأسباب؟