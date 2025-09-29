أحد المتهمين عقيد بالجيش.. تفاصيل محاولة إشعال النار في محيط منزل نتنياهو

كتب- مصراوي

اتهمت النيابة العامة الإسرائيلية 4 نشطاء بإشعال صناديق لإعادة التدوير في محيط منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس، خلال يوم الاحتجاجات الوطني المطالب بالإفراج عن الأسرى.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد العقيد احتياط بجيش الاحتلال عاموس دورون، وثلاثة آخرين، بتهمة إشعال حاويات قرب منزل نتنياهو في العاصمة خلال يوم الاحتجاجات الوطني. ويواجه الأربعة تهمًا بجرائم إشعال، إضرار عمدي، تخريب متعمد لمركبة، وعرقلة سير العدالة.

وفي لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة، وُصف كيف خطط المتهمون لإشعال ست نقاط حول منزل رئيس الوزراء في شارع غزة بحي رحافيا، بهدف خلق "حلقة نار" في محيط المسكن.

وبحسب بيان النيابة، فقد نظم المتهمون أنفسهم مسبقًا، وأنشأوا مجموعة خاصة على تطبيق "سيجنال"، أجروا إحاطة مخططة، وزعوا المهام فيما بينهم، وتزودوا بمواد قابلة للاشتعال. وحملت مجموعة سيجنال التي استخدمها النشطاء اسم "ندخن معًا".

התכוונו ליצור "טבעת אש" סביב מעון רה"מ - כתב אישום הוגש נגד ארבעה נאשמים בהצתת הפחים ביום העצירה בירושלים: לפי כתב האישום, הכוונה הייתה להצית פחים בשישה מוקדים שונים, הסמוכים לביתו של נתניהו. אחת מההצתות גרמה להתלקחות רכבו של לוחם המילואים יואב בר שי@GLZRadio pic.twitter.com/2awEqPvt9T — נועם נקש || Noam Nakash (@nakash_noam) September 28, 2025

وأشارت النيابة إلى أن الحادثة وقعت في 3 سبتمبر، عند الساعة 06:29 صباحًا، وهي ذات الساعة التي بدأ فيها هجوم حركة حماس صباح 7 أكتوبر.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أضرمت النيران في خمس حاويات لإعادة التدوير بخمسة مواقع مختلفة حول منزل رئيس الوزراء، ما أدى إلى انتشار الحرائق وإلحاق أضرار بالنباتات والممتلكات، بالإضافة إلى تضرر مركبة أحد السكان. كما شكلت الحرائق خطرًا على سلامة سكان مبنى مجاور اضطروا لإخلاء منازلهم.

كما ذُكر أن المتهمين ارتدوا قبعات أثناء تنفيذ الحرائق، فيما ارتدى العقيد (احتياط) بجيش الاحتلال، دورون لحية اصطناعية لإخفاء هويته. وفي أحد مواقع الإشعال، احترقت سيارة جندي بجيش الاحتلال.