ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وأشار ترامب إلى وجود فرصة سانحة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، معتبرا أن الأمور تسير على ما يرام.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم، اجتمع ترمب وجاريد كوشنر لمدة ساعات، في لقاء تركز على صياغة خطط لإنهاء الحرب.

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر رافيد في المنشور، أن المسؤول أشار إلى أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة حماس.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال ترامب إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة في اجتماع اليوم الإثنين مع نتنياهو، وفقا للغد.