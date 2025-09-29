إعلان

ترامب: وزارة العدل تحقق مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كريستوفر راي

كتب : مصراوي

04:02 ص 29/09/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يستبعد أن تكون وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقا بحق مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كريستوفر راي.

أضاف ترامب ردا على سؤال عما إذا كان ينبغي لوزارة العدل التحقيق في أنشطة راي: "أفترض ذلك قطعا أفترض ذلك أعتقد أنهم يقومون بذلك".

وتم تعيين راي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2017، خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، واستقال من منصبه في يناير 2025 عندما تولى ترامب الرئاسة للمرة الثانية.

واتهم الرئيس الأمريكي سابقا مكتب التحقيقات الفيدرالي بانتهاك البروتوكول بسبب نشر أكثر من 270 ضابطا سريا بين الحشود خلال اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021.

وأشار ترامب إلى أن على القادة السابقين لمكتب التحقيقات الفيدرالي تقديم تفسيرات بشأن هذه الاتهامات، وفقا لروسيا اليوم.

