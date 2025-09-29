إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل ودوي صفارات في تل أبيب



وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثني، إنه تم رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل، فيما سمع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في مدينة تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات بالضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صاروخ من اليمن وقال إنه يعمل على اعتراضه.

وفي وقت سابق، قالت القناة "12" العبرية، إنه تم اعتراض صاروخ واحد بنجاح، كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الصاروخ الذي تم اعتراضه تسبب في تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة قبل نحو عام، تبنّت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن هجمات متكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، معتبرة أن عملياتها تأتي "نصرة للشعب الفلسطيني".

ونجحت هذه الصواريخ في فرض حالة إرباك أمني متكرر داخل إسرائيل، شملت تعطيل الرحلات الجوية وإجبار الملايين على دخول الملاجئ، وفقا لروسيا اليوم.