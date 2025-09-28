إعلام عبري: نتنياهو في حالة هستيرية قبل لقائه مع ترامب

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن الوفد المرافق لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعدون بفارغ الصبر الاجتماع المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الاثنين في البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء الغد سيكون الرابع الذي يجمع نتنياهو وترامب منذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي، مؤكدة أنه سيكون بلا شك أكثر حسما وأهمية، إذ أنه من المحتمل أن يفضي إلى نهاية للحرب في غزة، حتى وإن لم يكن بشروط إسرائيل.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر، فإن نتنياهو ووفده المرافق في حالة "هستيرية" قبل الاجتماع مع ترامب، موضحة أن التوتر نابع من مخاوف من احتمال أي يقوم ترامب بمهاجمته بشأن خطته المكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب بغزة، بينما تتواصل المحادثات الإسرائيلية مع واشنطن لإجراء تعديلات على الخطة.

وتؤكد المصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم بشدة على إنهاء الحرب في غزة، إذ أنه "وقت المال" بالنسبة لترامب ولن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بإفساد خطته.