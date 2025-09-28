إعلان

إعلام عبري: نتنياهو في حالة هستيرية قبل لقائه مع ترامب

كتب : مصراوي

08:02 م 28/09/2025

ترامب وبنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن الوفد المرافق لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعدون بفارغ الصبر الاجتماع المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الاثنين في البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء الغد سيكون الرابع الذي يجمع نتنياهو وترامب منذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي، مؤكدة أنه سيكون بلا شك أكثر حسما وأهمية، إذ أنه من المحتمل أن يفضي إلى نهاية للحرب في غزة، حتى وإن لم يكن بشروط إسرائيل.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر، فإن نتنياهو ووفده المرافق في حالة "هستيرية" قبل الاجتماع مع ترامب، موضحة أن التوتر نابع من مخاوف من احتمال أي يقوم ترامب بمهاجمته بشأن خطته المكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب بغزة، بينما تتواصل المحادثات الإسرائيلية مع واشنطن لإجراء تعديلات على الخطة.

وتؤكد المصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم بشدة على إنهاء الحرب في غزة، إذ أنه "وقت المال" بالنسبة لترامب ولن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بإفساد خطته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب بنيامين نتنياهو البيت الأبيض

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

استجابة لـ"مصراوي".. محافظ الشرقية يوفر علاجًا ومعاشًا لسيدة "داء الفيل"
عاجل| الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد يوم الأربعاء المقبل