منصة ميديا كورت (أمن ومحاكم): براءة بلوجر في الكويت من الإساءة للبنان وتغريمه 2000 دينار

كتب : مصراوي

05:59 م 28/09/2025

أمن ومحاكم

كشفت منصة ميديا كورت (أمن ومحاكم) الكويتية عن حكم محكمة الجنايات ببراءة أحد البلوجرز من تهمة الإساءة إلى دولة لبنان عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مع تغريمه مبلغ 2000 دينار فقط.

وقالت منصة ميديا كورت إن النيابة العامة أسندت إلى البلوجر تهمة نشر عبارات اعتُبرت مسيئة بحق لبنان وشعبه، مطالبة بمعاقبته وفق مواد قانون الجرائم الإلكترونية. وبعد تداول القضية أمام المحكمة والاستماع إلى المرافعات، انتهت المحكمة إلى براءته من التهمة المسندة إليه، واكتفت بتغريمه عن مخالفة أخرى.

وأوضحت ميديا كورت أن القضية أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، في ظل حساسية القضايا المرتبطة بحرية التعبير عبر الإنترنت.

