الخارجية الإسرائيلية ترحب بإعادة فرض العقوبات على إيران

وكالات

رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، واصفة القرار بأنه "تطور مهم".

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس" اليوم الأحد، "على العالم استخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع إيران من صنع أسلحة نووية".

As of today, the United Nations Security Council’s sanctions on Iran are officially back.



This is a major development in response to Iran’s ongoing violations, especially on its military nuclear program.



The goal is clear: prevent a nuclear-armed Iran.

The world must use every… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 28, 2025

وخلال الساعات الأولى من اليوم، دخلت العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ، والتي تشمل التي حظرًا على الأسلحة وتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد فشل جولات التفاوض السابقة.

وكانت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) قد فعّلت الشهر الماضي آلية "سناب باك" لإعادة العقوبات، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، وأكدت استمرارها في العمل على إيجاد حل دبلوماسي يضمن منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، مع الدعوة إلى التنفيذ الفوري للقيود المفروضة وحث جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تطبيقها.