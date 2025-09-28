إعلان

الخارجية الإسرائيلية ترحب بإعادة فرض العقوبات على إيران

كتب : مصراوي

01:51 م 28/09/2025

وزارة الخارجية الإسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، واصفة القرار بأنه "تطور مهم".

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس" اليوم الأحد، "على العالم استخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع إيران من صنع أسلحة نووية".

وخلال الساعات الأولى من اليوم، دخلت العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ، والتي تشمل التي حظرًا على الأسلحة وتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد فشل جولات التفاوض السابقة.

وكانت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) قد فعّلت الشهر الماضي آلية "سناب باك" لإعادة العقوبات، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، وأكدت استمرارها في العمل على إيجاد حل دبلوماسي يضمن منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، مع الدعوة إلى التنفيذ الفوري للقيود المفروضة وحث جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تطبيقها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية الإسرائيلية العقوبات إيران الأمم المتحدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 نصائح مهمة من قومي الاتصالات قبل شراء موبايل من داخل مصر
الفضة في مصر تسجل قفزة قياسية خلال 2025.. فما الأسباب؟
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
حالة الطقس.. أجواء خريفية وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32 درجة