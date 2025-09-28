وكالات

ردت قطر على التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي قالت فيه إن الدوحة سعت إلى بناء علاقة مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عبر برنامج ضغط سياسي قبل سنوات من تعيينه في منصبه الحالي.

ونفت وزارة الخارجية القطرية هذا التقرير، ووصفت ما نُشر بـ"الادعاءات العبثية" التي لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى المصداقية.

وقالت الخارجية القطرية، إن الجهات الاستثمارية القطرية الحكومية والخاصة حافظت على علاقات تجارية مع ويتكوف منذ سنوات طويلة، وقبل انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفترة طويلة.

وأكدت أن ما نشرته "نيويورك تايمز" ليس إلا "مزاعم واهية" من مصادر مشبوهة، تستهدف دولة قطر والمبعوث الرئاسي كذلك، في إطار حملة منسقة لإثارة التوتر والانقسام بين قطر والولايات المتحدة، وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت في البيان، أن قطر تتعامل دائمًا مع الحكومة الأمريكية على المستوى المؤسساتي، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة مبنية على عقود من التعاون بين مختلف المؤسسات في مجموعة واسعة من المصالح المشتركة، بما في ذلك الدبلوماسية والأمن والشراكة الاقتصادية.

بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر رداً على الادعاءات الكاذبة الواردة في صحيفة نيويورك تايمز. pic.twitter.com/OXfgIfVPPo — Qatar's International Media Office (@IMO_Qatar) September 27, 2025

ولم يقتصر الأمر على المبعوث الأمريكي الخاص، بل قالت الصحيفة ذاتها، الجمعة، إنه في حين كان ويتكوف منشغلًا بالتفاوض على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في وقت سابق من هذا العام، كان نجله أليكس ويتكوف يتودد بشكل خاص إلى مليارات الدولارات من الدول المشاركة في تلك المفاوضات، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الصحيفة، إن ستيف ويتكوف، الذي قاد مفاوضات الجهود الدبلوماسية للرئيس ترامب حول العالم منذ تنصيبه في يناير، كان يرأس سابقًا مجموعة ويتكوف، وهي شركة تطوير عقاري مقرها نيويورك. ومنذ ذلك الحين، تولى ابنه، أليكس، منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وبحسب التقرير، قدم أليكس عرضًا لإنشاء صندوق تطوير عقاري بمليارات الدولارات لصناديق الثروة السيادية في قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت.

ومن جانبها، أكدت قطر - حليفة الولايات المتحدة والوسيط في مفاوضات غزة - أن ويتكوف الابن اتصل بها، لكن متحدثًا باسم جهاز قطر للاستثمار قال إنه بعد مناقشات داخلية، اختارت الهيئة عدم الاستثمار.

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل"، أنه تم تصميم الصندوق المقترح، صندوق الائتمان العقاري للحالات الخاصة، للتركيز على العقارات التجارية في الولايات المتحدة، وفقًا لوثيقة جمع التبرعات المفصلة في تقرير "نيويورك تايمز".