وكالات

وجّه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس السبت، تحذيرات شديدة اللهجة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن أي اعتداء على بلاده سيُقابل برد "حاسم لا لبس فيه".

وقال لافروف، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "أي عدوان على بلدي سيواجه رداً حاسماً، يجب ألا يساور أعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي أي شك في ذلك، خصوصاً أولئك الذين يخبرون شعوبهم بأن الحرب مع روسيا حتمية".

وأضاف الوزير الروسي أن محاولة إسقاط "أي جسم طائر" داخل المجال الجوي الروسي ستُعد "انتهاكاً صارخاً لسيادة الأراضي الروسية"، مشدداً على أن من يُقدم على هذه الخطوة "سيندم بشدة".

وفي رد غير مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال مؤخراً إن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع أراضيها المحتلة، اعتبر لافروف أن "أي شخص يتوقع عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل فبراير 2022 هو عديم البصيرة سياسياً".

وخصّ الوزير الروسي المستشار الألماني فريدريش ميرتس بانتقادات حادة، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الخطاب العسكري المتصاعد" في برلين، ومعرباً عن قلق موسكو من تصريحات بعض الساسة الأوروبيين التي تتعامل مع احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة باعتبارها "سيناريو وارداً".

وتأتي تصريحات لافروف بعد أسبوع من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها ترامب، أيد فيها فكرة إسقاط أي طائرة روسية تنتهك المجال الجوي للناتو، واصفاً روسيا بأنها "نمر من ورق" في تحول حاد عن مواقفه السابقة تجاه موسكو.