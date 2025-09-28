

وكالات

رفض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد خوفا من خسارة الانتخابات.

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتواجد حاليا في الولايات المتحدة، قد خطط لزيارة الأرجنتين لاحقا، لكن الرئيس خافيير ميلي، المؤيد القوي لإسرائيل، طلب تأجيل الزيارة في الوقت الحالي، ويعود سبب التأجيل إلى أسباب سياسية".

أضاف المقال: "ستُجري الأرجنتين انتخابات برلمانية قريبا، ويخشى ميلي أن تُلحق زيارة رئيس الوزراء الضرر به، بعد أن ضعفت شعبيته مؤخرا".

وذكرت مصادر أرجنتينية أن التأجيل لا علاقة له بإسرائيل، بل هو قرار عام يتعلق بزيارات أي زعيم عالمي آخر. والأرجنتين من الدول القليلة التي وافقت على استقبال نتنياهو.

قبل شهر تقريبا، قدم محامو حقوق الإنسان في الأرجنتين شكوى جنائية أمام المحاكم الفيدرالية في البلاد، مطالبين بإصدار أمر باعتقال نتنياهو في حال زيارته البلاد، وذلك في ضوء حادثة "مقتل المسعفين" في رفح في مارس.

هذا بالإضافة إلى تقارير نشرتها وسائل الإعلام المحلية حول زيارة محتملة لنتنياهو إلى بوينس آيرس في سبتمبر.

تزعم الشكوى، التي رفعها المحاميان رودولفو يانزون وراجي صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن نتنياهو مسؤول جنائيا بصفته شريكا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجاء في الوثيقة المقدمة إلى المحكمة: "من المفهوم أن نتنياهو مسؤول جنائيا بصفته شريكا في ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التسبب في الموت جوعا، وفي جرائم ضد الإنسانية كالقتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

وقد صدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو في محكمة اتحادية في الأرجنتين في أوائل أغسطس، بمبادرة من نقابة موظفي الخدمة المدنية (ATE) ومنظمة حقوق الإنسان HIJOS، وفقا لروسيا اليوم.