

وكالات

أشاد اللواء رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني، باتفاقية الدفاع المشترك التي وقّعتها السعودية وباكستان مؤخرا، معتبرا إياها تطورا إيجابيا قد يفتح الباب أمام بناء تحالف إقليمي أوسع.

وقال صفوي: "كما تعلمون، وقّعت السعودية وباكستان مؤخرا اتفاقية دفاعية مشتركة، أرى في ذلك خطوة إيجابية، وإذا انضمت إيران إليها فسيكون أمرًا جيدا".

وأضاف المسؤول الإيراني، أن الولايات المتحدة تتجه تدريجيا نحو التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومع تراجع حضورها في الشرق الأوسط، يمكن للدول الإسلامية في المنطقة أن تؤسس تحالفا إقليميا مشتركا.

كان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، قد وقعا عقب المباحثات التي جرت بين الجانبين في الرياض يوم 17 سبتمبر، "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك" التي تنص على تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء.

وقال بيان مشترك، إن توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين الجانبين يأتي في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

وتنص الاتفاقية على أن "أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما"، وفقا لروسيا اليوم.