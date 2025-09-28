محمد رمضان يثير الجدل بلقاء عمدة نيويورك المؤيد لنتنياهو

وكالات

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وُثق لقاء الفنان المصري محمد رمضان بعمدة نيويورك إريك آدامز، المعروف بدعمه القوي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال زيارة رمضان الحالية للولايات المتحدة.

وشارك رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورًا ومقاطع فيديو من اللقاء الذي جرى في متحف "متروبوليتان" الشهير، حيث تجوّل مع آدامز في القسم الخاص بالحضارة المصرية القديمة، وعلق قائلًا: "ليلة عظيمة مع أخي الرائع عمدة نيويورك، وسط حضارتنا الفرعونية التي أحمل جذورها أينما ذهبت"، مضيفًا في منشور آخر: "زيارة إلى أجدادي الفراعنة في نيويورك".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان قد أعلن في وقت سابق عن إحياء حفل غنائي في مدينة نيويورك يوم 17 يناير المقبل، على خشبة مسرح "ماديسون سكوير غاردن".

يذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد ساعات من استقبال آدامز لنتنياهو في نيويورك، حيث وصفه بـ"القائد الذي يحمي العالم الغربي"، مؤكدًا أن المدينة "ستظل دائمًا مكانًا يرحب بقادة العالم"، كما أشاد العمدة بخطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي اتهم فيه منتقدي إسرائيل بالسعي لإيذاء الولايات المتحدة أيضًا.

As mayor to the largest Jewish population outside of Israel, it is vital we continue to stand with Israel, here at home and abroad — especially as we fight the rising tide of antisemitism, hate, and attacks against the American way of life. pic.twitter.com/45imIAjS5P — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) September 26, 2025

ويُعرف آدامز بعلاقته الوثيقة بتل أبيب، حيث قال في وقت سابق إنه "لن ينسى أبدًا الترحيب الحار" الذي لقيه من نتنياهو والشعب الإسرائيلي خلال زيارته لإسرائيل، معربًا عن تطلعه "لردّ هذه الضيافة" في نيويورك.