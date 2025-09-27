بصورة كاريكاتيرية.. ترامب لرئيس الفيدرالي: أنت مرفود

وكالات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، السبت، صورة كاريكاتيرية تجمعه برئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، حيث تضمنت لافتة كُتب فيها "أنت مرفود".

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي، برزت التوترات بين ترامب وباول نتيجة استياء الرئيس الأمريكي من سياسات الأخير، لاعتقاده أنه الفيدرالي لا يتحرك بسرعة كافية لخفض أسعار الفائدة، وهو ما ردده ترامب عدّة مرات في الأسابيع الأخيرة.

وفي عدّة مناسبات أطلق ترامب، على رئيس الفيدرالي الأمريكي لقب "السيد متأخر".

وكان ترامب توعد في يونيو الماضي، بإقالة باول لعدم إنصاته لمطالباته بخفض أسعار الفائدة.