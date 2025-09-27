الرئيس الكولومبي لترامب: أمريكا لن تكون عظيمة بقتل أطفال غزة العُزّل

وكالات

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، السبت، إنه يجب إنهاء الجريمة ضد الإنسانية في غزة، مشددا على أنه لا يمكن السماح بقتل الأطفال هناك.

وأكد بيترو، في رسالة موجّهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أمريكا لن تكون عظيمة بقتل الأطفال العزّل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي بعد مشاركته في مظاهرة داعمة لفلسطين في مدينة نيويورك، أمس الجمعة، إذ دعا الجنود الأمريكيين إلى عصيان أوامر ترامب.

وفي كلمة ألقاها بيترو أمام المتظاهرين خارج مقر الأمم المتحدة في مانهاتن، دعا إلى إنشاء جيش دولي لتحرير فلسطين، قائلا: "يجب أن يكون هذا الجيش أٌوى من الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الكولومبي: "لذا، من هنا.. من ينويورك، أدعو جميع الجنود الأمريكيين لعدم توجيه أسلحتهم نحو الناس، اعصوا أوامر ترامب، أطيعوا أوامر الإنسانية".