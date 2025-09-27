الرئيس الإيراني: نفضل آلية الزناد على مطالب أمريكا "غير المعقولة"

وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، إن الولايات المتحدة طالبت أن "نسلم مخزوننا من اليورانيوم المخصب خلال 3 أشهر"، واصفًا الأمر بأنه "غير مقبول"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف بزشكيان، قبيل مغادرته نيويورك متوجّهًا إلى طهران: "إذا كان علينا أن نختار بين آلية الزناد ومطالب الأمريكيين غير المعقولة فسنختار آلية الزناد".

وأكد الرئيس الإيراني، أن "الشعب الإيراني متمسّك بوطنه ووحدته وسّمعته، وبفضل علاقاتنا مع الدول المجاورة ودول مجموعة بريكس ومنظمة شنجهاي للتعاون سنتجاوز هذا الوضع".

وأمس الجمعة، قال بزشكيان، إن طهران لا تخشى الحرب ولا تسعى إليها، مؤكدًا: "سنهاجم من يهاجمنا وسنعزز قدراتنا لمنع أي طرف من النيل منا".

وأضاف بزشكيان، لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إدارته جاءت لتحقيق السلام، لكن الطريق الذي شرعوا فيه سيشعل النار في المنطقة بأسرها.

وفي وقتٍ سابق من أغسطس الماضي، فعلت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) آلية الزناد الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي.