الداخلية تضرب مخالفات الخبز.. ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

11:47 ص 27/09/2025

ضبط دقيق مدعم

كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.


جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.


وقد أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، تم خلالها ضبط ما يزيد عن 7 أطنان من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


